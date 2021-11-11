На базе отдыха под Казанью возле деревни Орел загорелись садовые дома

Сообщение о возгорании трех садовых домов в базе отдыха «Дубрава» около деревни Орел Лаишевского района поступило в два часа дня по номеру вызова пожарной охраны 101. Предварительная площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Прибывшие на место огнеборцы увидели, что огонь может перейти на соседние дома. Пожарные установили мотопомпы на Волгу и в данный момент тушат пожар. В результате случившегося никто не пострадал, причина пожара устанавливается, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.