На базе Координационного центра РФ будет создана региональная система мониторинга

Региональная система мониторинга будет создана на базе Координационного центра Правительства РФ. Об этом стало известно в ходе встречи вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко с полпредом Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

На встрече в Координационном центре заместитель Председателя Правительства РФ продемонстрировал полпреду возможности и инструменты центра по оперативному решению штатных и нештатных ситуаций, а также по достижению национальных целей и реализации национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба полпреда в ПФО.

Чернышенко и Комаров обсудили подходы, которые будут использовать для социально-экономического развития субъектов Приволжья. Это направление — ключевая задача, которую поставил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин перед вице-премьерами — кураторами федеральных округов.

Как отметил Чернышенко, системы Координационного центра «дают расширенные возможности для аналитики, планирования и прогнозирования рисков для принятия Правительством взвешенных решений». Он добавил, что эти инструменты предполагается использовать как для целей ПФО, так и для других федеральных округов. Ключевой акцент будет сделан на использовании первичных данных.

Игорь Комаров в свою очередь заявил, что структура полпредства готова активно подключиться к работе по постоянному обмену данными, на основе которых будут приниматься решения. «Своевременность и объективность поступающей информации — важнейшие факторы для эффективного управления регионом, в том числе таким, как Приволжский федеральный округ», — сказал он. «В настоящее время за счет ресурсов окружного Центра управления регионом мы отслеживаем экономические и социальные тенденции в субъектах ПФО, в том числе пристальное внимание уделяем вакцинации населения. Применение новых цифровых систем позволит более глубоко понимать эти процессы», — подчеркнул полпред.

На встрече стало известно, что на базе Координационного центра предполагается создание региональной системы мониторинга. Она будет включать основные показатели эффективности, список приоритетных региональных проектов и их статус реализации, а также ключевые вопросы, требующие решения.

«Нам необходимо выстроить работу так, чтобы вся необходимая информация по социально-экономическому развитию регионов была у нас под руками. И новый инструмент позволит это сделать максимально эффективно. Благодаря ему в режиме реального времени мы сможем контролировать исполнение поставленных задач, видеть динамику и при отклонениях на основе объективных данных принимать максимально взвешенные решения для решения проблем», — добавил Чернышенко.

Вице-премьер и полпред также обсудили повестку запланированной встречи с главами регионов ПФО, которая пройдет в Самаре 9 сентября.