На базе «Камского Артека» открыли первое в РФ мультиформатное пространство «СО.Здание»

Во время празднования Дня российских студенческих отрядов в татарстанском центре «Камский Артек» открыли мультиформатное пространство студенческих отрядов «СО.Здание» – первое в России, организованное на базе детского лагеря. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Это единая молодежная площадка, объединяющая функции коворкинга, выставочно-информационного комплекса и профориентационного центра для представителей подрастающего поколения.

«Системное профессиональное становление и воспитание уважения к труду должно начинаться еще со школьной скамьи, через механизмы ранней профориентации», – выразил уверенность министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Сегодня мы видим, что возможность официально трудиться в летний период невероятно востребована среди молодежи: так, в 2025 году в составе трудовых отрядов подростков в Татарстане свой первый профессиональный опыт получили 3858 несовершеннолетних граждан. Это подтверждает, что современное поколение стремится к самостоятельности и хочет быть полезным своей стране», – добавил он.

В Минмолодежи Татарстана убеждены, что создание площадки на базе «Камского Артека» имеет стратегическое значение для развития молодежной политики региона, так как объект станет первым в стране мультиформатным пространством студотрядов, работающим непосредственно на базе детского лагеря. Это открывает новые возможности для реализации концепции непрерывного профессионального развития молодежи.

«Открытие пространства студенческих отрядов на базе “Камского Артека” позволит студенческим отрядам Татарстана усилить работу по развитию направления трудовых отрядов подростков. Это пространство стало 35-м в стране», – отметил в свою очередь руководитель (командир) Центрального штаба Российских студенческих отрядов Ярослав Зубащенко.

Дети, проходящие оздоровление в центре, смогут не только погрузиться в историю и традиции движения РСО через интерактивные экспозиции, но и пройти раннюю профориентацию. В специально оборудованной игровой зоне подростки в доступной форме познакомятся с актуальными специальностями. По мнению авторов идеи, это позволит сформировать у них устойчивый интерес к трудовой деятельности и подготовить качественный кадровый резерв для экономики республики и страны в будущем.

«Важнейшую роль в цепочке профориентации играет наше педагогическое направление. В прошлом году в детских лагерях отработали 1067 студентов Татарстана, обеспечив качественный и безопасный отдых для более чем 9,5 тыс. детей. Уже сейчас мы активно внедряем в лагерную среду формат тематических «Дней РСО». В рамках этих смен ребята участвуют в интерактивных квестах, снимают видеоролики о ключевых специальностях студенческих отрядов и, что самое важное, получают актуальную информацию о востребованных профессиях и вакансиях для подростков непосредственно в своих родных городах», – заметил директор Республиканского центра студенческих отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

«В «СО.Здании» ребята смогут в формате виртуальной реальности примерить профессию на себя, в простой и понятной игровой форме. Это позволит нам объединить образовательные, игровые и трудовые практики, превращая детский отдых в важный этап осознанного выбора будущего жизненного пути», – объяснил он.

Реализация инициативы стала возможной благодаря финансовой поддержке Фонда РСО. На создание пространства направлены средства, собранные студотрядами Татарстана в рамках ежегодной всероссийской акции «День ударного труда».

Деятельность студенческих отрядов соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», способствуя созданию условий для самореализации и эффективного трудоустройства молодых граждан, акцентировали в пресс-службе Минмолодежи РТ.