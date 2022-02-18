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Сельское хозяйство
18 февраля 2022  10:42
Надежда Гордеева

На базе ферм «Красного Востока» власти Зеленодольска хотят открыть новые производства

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Руководство Зеленодольского района Татарстана ведет переговоры по организации на территории компании «Красный Восток Агро» новых производств. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Афанасьев на сессии совета района.

«У „Красного Востока“ есть неиспользуемые фермы. Суммарно их площадь 44 тыс. кв. метров. Мы ведем переговоры с инвестором и бизнесом для организации на их базе новых производств», — сказал докладчик. 

Афанасьев уточнил, что на этих территориях в том числе планируется организовать молочное производство. «Фермеры будут заниматься производством молока, приобретать корма», — добавил он. 

Глава района также заметил, что мегафермы компании «Красный Восток Агро» работают стабильно. «Предприятие является лидером по поголовью крупного рогатого скота — 89% от поголовья района, лидером по производству мяса и надою молока», — заключил он.

#Зеленодольский район РТ
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