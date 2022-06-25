На базе экстрим-парка «Урам» появится медиацентр Минмолодежи Татарстана

Минмолодежи Татарстана планирует нарастить присутствие в интернете. Так, на базе казанского экстрим-парка «Урам» создается медиацентр, который поможет молодежи разобраться в потоке противоречивой информации. Об этом в интервью для «Татарстан-24» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Глава ведомства подчеркнул, что сейчас Минмолодежи недостаточно представлено в Сети. А ведь именно молодые люди являются самыми активными пользователями интернета и соцсетей.

«Здесь нам как Министерству молодежи необходимо быть рядом и оказывать помощь — у каждого возраста свои проблемы. Я думаю, что пока мы не совсем готовы, потому что мы недостаточно много присутствуем в интернете. Сейчас мы создаем молодежный медиацентр на базе „Урама“, приглашаем туда специалистов, к которым есть доверие у молодежи. Его задача — составить и упаковать информацию для разных аудиторий», — рассказал Сулейманов.

Он добавил, что после запрета ряда социальных сетей Минмолодежи начало развивать свою платформу совместно с VK. На платформе «Другое дело» вот уже три месяца проводятся различные мероприятия, вызвавшие положительный отклик у молодежи. Кроме того, в России создается новая социальная сеть Yappy. Министерство рассчитывает работать с молодежью как на этой, так и на других площадках.