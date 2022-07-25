На Баумана в Казани звезды танцевальных шоу и коллективов обучат горожан татарскому танцу

27 июля в Казани на улице Баумана рядом с гостиницей «Ногай» состоится бесплатный мастер-класс по татарскому народному танцу. Данное занятие станет четвертым проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт», который проводится в парках и скверах города. Организатором выступает мэрия Казани.

Занятие проведут ведущий солист ансамбля танца «Казань», педагог-хореограф образцового ансамбля танца «Мирас», участник шоу «Танцы на ТНТ» Рамазан Замалетдинов, артисты балета Государственного ансамбля песни и танца РТ Данил Исхаков и Алия Мухамматгалиева, лауреат международных конкурсов и фестивалей, педагог-хореограф народного танца Саида Минубаева.

Мастер-класс состоится под живую музыку. В этом помогут музыканты — мультиинструменталист Айдар Абдрахимов (гитара), лауреат международных конкурсов, лауреат телевизионных премий «ТМТВ» hәм «Болгар Радиосы» Разиль Камалов (баян).

В Казани в этом году в парках состоялись три мероприятия летних спортивных и творческих занятий проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт». На первом занятии на набережной озера Кабан прошел мастер-класс по основам татарского танца «Ярмәк вагы», где 500 казанцев обучились движениям этого танца. После мастер-класса участники попросили организовать занятия по татарским танцам в течение лета.

Начало запланировано на шесть часов вечера.