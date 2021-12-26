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Происшествия
26 декабря 2021  16:41
Павел Климчак

На Баумана в Казани во время метели обрушилась часть новогодней конструкции

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На улице Баумана в центре Казани частично обрушилась одна из арок новогодней конструкции, которая расставлена вдоль всей улицы. Фото с искривлённой конструкцией появилось в соцсетях.

 

Фото: соцсети

Предположительно, декорация искривилась от сильной метели, которая обрушилась накануне на столицу республики.

В прошлом году в Казани уже наблюдались аналогичные проблемы с новогодней инсталляцией на улице Баумана. Тогда конструкция также обрушилась из-за сильного ветра.

#баумана #метель
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