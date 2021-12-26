На Баумана в Казани во время метели обрушилась часть новогодней конструкции

На улице Баумана в центре Казани частично обрушилась одна из арок новогодней конструкции, которая расставлена вдоль всей улицы. Фото с искривлённой конструкцией появилось в соцсетях.

Фото: соцсети

Предположительно, декорация искривилась от сильной метели, которая обрушилась накануне на столицу республики.

В прошлом году в Казани уже наблюдались аналогичные проблемы с новогодней инсталляцией на улице Баумана. Тогда конструкция также обрушилась из-за сильного ветра.