На Баумана в Казани откроют коворкинг в объекте культурного наследия

Фото: Инспекция госстройнадзора Татарстана

В центре Казани объект культурного наследия переоборудуют под коворкинг. Сейчас дом №86 по ул.Баумана проходит итоговую проверку Инспекции госстройнадзора Татарстана.

Как сообщили в ГСН РТ, четырехэтажное кирпичное здание известно как «Коммерческие номера» и располагается рядом со входом на станцию метро «Площадь Тукая» и «Шаляпин Палас Отель». Оно было построено в 1906–1907 годах для купца Василия Колесникова.

О начале работ на объекте стало известно в ноябре 2020 года. Перед проверкой здесь вели монтаж сетей инженерно-технического обеспечения, обустраивали фасад и благоустраивали прилегающую территорию.