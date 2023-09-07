Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Баумана в Казани откроют коворкинг в объекте культурного наследия
В центре Казани объект культурного наследия переоборудуют под коворкинг. Сейчас дом №86 по ул.Баумана проходит итоговую проверку Инспекции госстройнадзора Татарстана.
Как сообщили в ГСН РТ, четырехэтажное кирпичное здание известно как «Коммерческие номера» и располагается рядом со входом на станцию метро «Площадь Тукая» и «Шаляпин Палас Отель». Оно было построено в 1906–1907 годах для купца Василия Колесникова.
О начале работ на объекте стало известно в ноябре 2020 года. Перед проверкой здесь вели монтаж сетей инженерно-технического обеспечения, обустраивали фасад и благоустраивали прилегающую территорию.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»