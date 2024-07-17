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На Баумана организуют бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ
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В пятницу, 19 июля, на улице Баумана в Казани организуют бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Медики будут дежурить вблизи монумента «Часы». Об этом сообщает мэрия.
Акция пройдет с 13:00 до 17:00. Помимо этого, желающие смогут проконсультироваться с социальным работником.
Проект реализуется на средства гранта Татарстана, полученного для развития гражданского общества. Акции организованы совместно с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава РТ.
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