На улице Баумана можно посетить фотовыставку «Татарстан на памятных монетах»

На казанской улице Баумана открылась фотоэкспозиция «Татарстан на памятных монетах». На фотополотнах изображены памятные монеты, посвященные Республике Татарстан и ее столице. Все они были выпущены Банком России в разные годы.

На обратной стороне монет размещены изображения уникальных памятников архитектуры региона, различных исторических событий и знаменитых жителей республики. В частности, они позволяют ознакомиться с Раифским Богородицким мужским монастырем, Казанским Богородицким мужским монастырем, мечетью «Марджани» и Казанским Кремлем.

В свою очередь памятные деньги, посвященные спортивным мероприятиям, прошедшим в Казани, напомнят о спортивных свершениях соотечественников, отмечает пресс-служба Отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

Увеличенные снимки дают возможность рассмотреть все художественные детали, созданные искусными граверами, художниками и медальерами Гознака. Каждую из 22 представленных в экспозиции работ сопровождает описание технических характеристик и история появления сюжета.

Работа выставки, организованной на центральной улице города, продлится до 30 июня.