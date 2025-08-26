На балконах мэрии Казани пройдет театральный перформанс по мотивам оперетты Штрауса

Здание мэрии столицы Татарстана (ул. Кремлевская, д. 3) в пятый раз станет уникальной площадкой для юбилейного перформанса «Голоса Казани – Казан тавышлары». Событие традиционно пройдет накануне Дня города и Республики Татарстан 28 августа в 20.00.

«Пять лет назад это казалось дерзкой задумкой, а сейчас проект превратился в культурный бренд мэрии Казани, за что мы благодарны нашему мэру Ильсуру Раисовичу [Метшину]», – рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» автор идеи – заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

Если в прошлом году перформанс включал песни и стихи, то в этом году зрителей ждет полноценный спектакль на балконах. Режиссер «балконной постановки» – Айдар Заббаров. Постановочную группу «Голосов Казани» он возглавил впервые.

«Для меня это первый опыт работы в подобном формате. Меня, конечно, поражает ее масштаб», – сказал Заббаров журналистам.

В юбилейном году он работает в тандеме с драматургом Резедой Губаевой, которая также является автором инсценировки. «Будет безумно красиво, я даю гарантию», – заверил постановщик.

В этом году вдохновением для постановки стала оперетта Иоганна Штрауса (сына) «Летучая мышь». На один вечер фасад мэрии оживят голоса ведущих актеров казанских театров, музыкантов и певцов. Постановка объединит около 70 артистов, в том числе полный состав оркестра, а за кулисами будут работать более 30 организаторов и технических специалистов.

Праздничный вечер начнется в 20.00 с выступления оркестра Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала под управлением Данияра Соколова. Все действо будет сопровождаться яркой шоу-проекцией (mapping show), которая стала неотъемлемой частью проекта.

Оперетта «Летучая мышь» – это легкая и остроумная история о дружбе, любви и забавных недоразумениях, разворачивающихся на блестящем балу. Выбор постановки организаторы объясняют тем, что «Голоса Казани» – настоящий праздничный «бал» под открытым небом в преддверии Дня города.

В главных ролях выступят народные артисты РТ Илья Славутский, Искандер Хайруллин и заслуженная артистка РТ Алсу Густова. Впервые к проекту присоединились солист Казанской филармонии Руслан Закиров (Альфред), Марина Карпова, Татьяна Ефремова, режиссер Камаловского театра Лилия Нурель (Адель), а также актеры Динар Хуснутдинов, Марина Ясельская и Алсу Сунгатова. На «сцену» также выйдет народный артист РТ Радик Бариев. В прошлые годы он участвовал в проекте как режиссер, а теперь предстанет в качестве актера.

Стихи на татарском и русском языках прозвучат в исполнении заслуженных артистов РТ Искандера Нуризянова, Ришата Ахмадуллина, Динара Хуснутдинова, актеров Булата Гатауллина, Марины Ясельской и Алсу Сунгатовой. Песни исполнят заслуженные артисты РТ Артур Исламов, Татьяна Ефремова, а также Ильгиз Шайхразиев и Марина Карпова. К ним присоединится народный артист Татарстана, солист легендарных театров La Scala и Большого театра Рузиль Гатин, впервые участвующий в проекте.

Яркое звучание духовых инструментов подарит зрителям ансамбль Just Brass.

Проект «Голоса Казани – Казан тавышлары» стартовал в 2021 году как уличный театрализованный перформанс, где актеры читали стихи и исполняли музыкальные произведения с балконов здания мэрии.

«Проект начался как творческий эксперимент. Мы даже не думали о пятилетии, я думала, эксперимент – это на один-два года и все. Побалуемся и остановимся», – объяснила Сагитова.

Но за пять лет «Голоса Казани» превратились в культурный бренд столицы Татарстана, объединивший профессиональных артистов, музыкантов, поэтов и обычных горожан.

«В этом году мы отмечаем пятилетие многих проектов, для нас это большая радость. Многие из них уже живут самостоятельной жизнью», – заметила чиновница.

Так, напомнила Сагитова, прошел фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». В этом году также исполняется пять лет проекту «Хәрәкәттә – бәрәкәт», который уже «не нуждается в анонсах». К слову, на этот раз (29 августа) проект будет организован в формате танцевального баттла «Бию көрәше», в котором участники будут бороться за серьезный приз – 300 тыс. рублей.