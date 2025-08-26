news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 26 августа 2025 12:44

На балконах мэрии Казани пройдет театральный перформанс по мотивам оперетты Штрауса

Читайте нас в
Телеграм

Здание мэрии столицы Татарстана (ул. Кремлевская, д. 3) в пятый раз станет уникальной площадкой для юбилейного перформанса «Голоса Казани – Казан тавышлары». Событие традиционно пройдет накануне Дня города и Республики Татарстан 28 августа в 20.00.

«Пять лет назад это казалось дерзкой задумкой, а сейчас проект превратился в культурный бренд мэрии Казани, за что мы благодарны нашему мэру Ильсуру Раисовичу [Метшину]», – рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» автор идеи – заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

Если в прошлом году перформанс включал песни и стихи, то в этом году зрителей ждет полноценный спектакль на балконах. Режиссер «балконной постановки» – Айдар Заббаров. Постановочную группу «Голосов Казани» он возглавил впервые.

«Для меня это первый опыт работы в подобном формате. Меня, конечно, поражает ее масштаб», – сказал Заббаров журналистам.

В юбилейном году он работает в тандеме с драматургом Резедой Губаевой, которая также является автором инсценировки. «Будет безумно красиво, я даю гарантию», – заверил постановщик.

В этом году вдохновением для постановки стала оперетта Иоганна Штрауса (сына) «Летучая мышь». На один вечер фасад мэрии оживят голоса ведущих актеров казанских театров, музыкантов и певцов. Постановка объединит около 70 артистов, в том числе полный состав оркестра, а за кулисами будут работать более 30 организаторов и технических специалистов.

Праздничный вечер начнется в 20.00 с выступления оркестра Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала под управлением Данияра Соколова. Все действо будет сопровождаться яркой шоу-проекцией (mapping show), которая стала неотъемлемой частью проекта.

Оперетта «Летучая мышь» – это легкая и остроумная история о дружбе, любви и забавных недоразумениях, разворачивающихся на блестящем балу. Выбор постановки организаторы объясняют тем, что «Голоса Казани» – настоящий праздничный «бал» под открытым небом в преддверии Дня города.

В главных ролях выступят народные артисты РТ Илья Славутский, Искандер Хайруллин и заслуженная артистка РТ Алсу Густова. Впервые к проекту присоединились солист Казанской филармонии Руслан Закиров (Альфред), Марина Карпова, Татьяна Ефремова, режиссер Камаловского театра Лилия Нурель (Адель), а также актеры Динар Хуснутдинов, Марина Ясельская и Алсу Сунгатова. На «сцену» также выйдет народный артист РТ Радик Бариев. В прошлые годы он участвовал в проекте как режиссер, а теперь предстанет в качестве актера.

Стихи на татарском и русском языках прозвучат в исполнении заслуженных артистов РТ Искандера Нуризянова, Ришата Ахмадуллина, Динара Хуснутдинова, актеров Булата Гатауллина, Марины Ясельской и Алсу Сунгатовой. Песни исполнят заслуженные артисты РТ Артур Исламов, Татьяна Ефремова, а также Ильгиз Шайхразиев и Марина Карпова. К ним присоединится народный артист Татарстана, солист легендарных театров La Scala и Большого театра Рузиль Гатин, впервые участвующий в проекте.

Яркое звучание духовых инструментов подарит зрителям ансамбль Just Brass.

Проект «Голоса Казани – Казан тавышлары» стартовал в 2021 году как уличный театрализованный перформанс, где актеры читали стихи и исполняли музыкальные произведения с балконов здания мэрии.

«Проект начался как творческий эксперимент. Мы даже не думали о пятилетии, я думала, эксперимент – это на один-два года и все. Побалуемся и остановимся», – объяснила Сагитова.

Но за пять лет «Голоса Казани» превратились в культурный бренд столицы Татарстана, объединивший профессиональных артистов, музыкантов, поэтов и обычных горожан.

«В этом году мы отмечаем пятилетие многих проектов, для нас это большая радость. Многие из них уже живут самостоятельной жизнью», – заметила чиновница.

Так, напомнила Сагитова, прошел фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». В этом году также исполняется пять лет проекту «Хәрәкәттә – бәрәкәт», который уже «не нуждается в анонсах». К слову, на этот раз (29 августа) проект будет организован в формате танцевального баттла «Бию көрәше», в котором участники будут бороться за серьезный приз – 300 тыс. рублей.

#мэрия казани #гузель сагитова
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025