«На Байкал нужно возвращаться»: туристам из РТ объяснили, когда лучше приезжать в Иркутск

Если еще десять лет назад сфера туризма Иркутской области активно работала в основном только в июле и августе, то сейчас рамки туристического сезона удалось расширить. Об этом рассказал казанским журналистам член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

«С одной стороны, межсезонье – не самое лучшее время года для туризма, но даже тогда можно найти некую привлекательность. Например, можно увидеть “парящий” Байкал. Хотя у нас горячее убеждение, что Байкал красив в любое время года. И мы уже сейчас работаем над летними туристическими программами», – заявил спикер.

По его словам, чтобы увидеть байкальский лед туристы могут приезжать не только в феврале, но и в январе – он уже лежит на заливах, и на него можно выходить.

Директор туристической компании «Авиавояж» Валерий Модонов уточнил, что нет какого-то определенного времени года для отдыха на Байкале, интересные развлечения можно найти всегда. «Зимой наш бренд – байкальский лед, катание на хивосах, джипах, горных лыжах, рыбалка. Весна не менее интересна. Время, когда еще можно увидеть лед, потому что он на Байкале сходит достаточно поздно. Даже в мае его можно застать. Осенью природа отдает все свои краски. Это время года интересно, в отличие от лета и зимы, тем, что не так много людей, свободнее во всех туристических местах», – пояснил он.

Модонов заметил, что раньше самым популярным у туристов временем года для отдыха на Байкале было лето, когда вода в заливах озера уже прогревается и можно купаться. Однако в последние годы популярность зимнего Байкала стала выше, чем летнего, поскольку туристов привлекает прозрачный лед озера.

При этом, по словам директора туркомпании, не все гостиницы в Иркутской области функционируют в зимний период, поэтому количество мест размещения сокращается. Чтобы решить эту проблему, в регионе работают по развитию модульных гостиниц. В настоящее время реализуется десять таких проектов, добавил временно замещающий должность руководителя Агентства по туризму Иркутской области Денис Ивлев.

«Планируем большие высококлассные объекты. Это сложно вписывается в природоохранные требования, но наша задача – повысить комфорт, в том числе давать субсидии турбизнесу. Создаем инженерную инфраструктуру, дороги», – поделился он.

Директор этнокомплекса «Золотая Орда» Станислав Ким дал совет туристам, которые собираются приехать на Байкал, – обращаться только к официальным турагентствам. «Нужно работать только с профессионалами, а не с гидами, которые отделились от крупных компаний. С ними любой тур – это всегда какие-то проблемы: то машина сломалась, то хивус не приехал и так далее. Это все портит впечатление. Местные туроператоры решат любую проблему, могут договориться на каком-то мелком уровне. Возможно, вы немного переплатите, но даже не заметите этого. Природа ведь сама по себе красивая, но как вас довезли до нее, что обеспечили – это важный момент», – подчеркнул он.

По мнению спикера, отдых в межсезонье тоже имеет свои плюсы. Например, нет большого количества туристов. «Можно пройти по чистому снегу, где нет ни одного следа. Для людей определенного склада характера это будет интересно. Я понимаю, что лед стал брендом Байкала, но мы хотим, чтобы к нам приезжали всегда. На Байкале есть что посмотреть, обязательно нужно возвращаться», – отметил он.

Благодаря открытию прямого авиарейса Казань – Иркутск татарстанцы могут приехать на Байкал гораздо дешевле и быстрее, чем из Москвы, заключил Ким.

Перелеты выполняются дважды в неделю на Boeing 737-800, рассчитанных на 189 пассажиров. Из Казани в Иркутск самолеты вылетают по четвергам и воскресеньям, в обратном направлении – по понедельникам и пятницам.