На «АвтоВАЗе» назвали условие возвращения Renault в Россию

Французскому автоконцерну Renault придется возместить инвестиции в размере минимум 112,5 млрд рублей, вложенные в развитие «АвтоВАЗа» за время отсутствия бывшего акционера. Об этом заявил журналистам президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает ТАСС.

По оценке Соколова, прежде Renault каждый год направлял на обновление мощностей предприятия от 20 до 22 млрд рублей. Но после ухода французского концерна инвестпрограмма компании ежегодно увеличивалась. В 2023 году она превысила 27,5 млрд рублей, в 2024-м почти достигла 40 млрд, а в 2025-м составит не менее 45 млрд рублей.

«То есть понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать, таким образом цена входа не будет равна цене выхода за один рубль», – подчеркнул глава «АвтоВАЗа».

Renault ушла из РФ в 2022 году, все ее активы в стране перешли в госсобственность. Акции завода «Рено Россия» оказались переданы городу Москве, а долю в «АвтоВазе» получил подведомственный Минпромторгу институт НАМИ.

При этом в течение шести лет у Renault сохраняется опцион на обратный выкуп доли в «АвтоВАЗе». Глава концерна Лука де Мео 20 февраля заявил, что не исключает возвращения компании в Россию.