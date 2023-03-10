На автомобильных дорогах Татарстана выявлено 170 аварийно-опасных участков, в том числе 58 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, 21 потенциально опасный участок, 30 зон аварийности и 61 участок, на котором произошли ДТП с тяжкими последствиями. Об этом сообщил «Татар-информу» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«На региональных автодорогах общего пользования за 2022 год выявлены одно место концентрации ДТП, четыре потенциально опасных участка, две зоны аварийности и 32 участка, на которых произошли ДТП с тяжкими последствиями. В республике проводятся мероприятия по повышению качества дорожной сети, что направлено и на обеспечение безопасности дорожного движения», – рассказал спикер.

Чукин отметил, что Миндортрансом определены и согласованы с ГИБДД мероприятия по устранению аварийно-опасных участков, выявленных на региональных дорогах. Они включают установку дорожных знаков, ограждений, нанесение шумовых линий разметки, обустройство искусственных неровностей и освещения, уточнил замминистра транспорта и дорожного хозяйства.

Кроме того, по программе дорожных работ планируется обустроить 85 искусственных неровностей в 19 районах; установить освещение на 52 участках, проходящих через населенные пункты в 31 районе, более 10 км металлического барьерного ограждения – на 24 участках в четырех районах. Запланированы также устройство тротуаров на 19 участках в 11 районах, установка одного светофора и нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластичными материалами.