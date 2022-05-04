На автомобильных дорогах Татарстана выявили 167 опасных участков

После анализа ДТП, произошедших в прошлом году, на автомобильных дорогах общего пользования в Татарстане определено 167 опасных участков. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Это 68 мест концентрации ДТП, 22 потенциально опасных участка, 17 зон аварийности и 60 участков, на которых произошли единичные ДТП с тяжкими последствиями. К сожалению, число погибших на сегодня составляет 85 человек, из них – 22 пешехода. Поэтому особое внимание в 2022, 2023 и 2024 годах будет уделено мероприятиям, которые бы снизили смертность на наших дорогах», – сказал глава Миндортранса.

Ханифов уточнил, что планируется строительство тротуаров на 13 участках автодорог на общую сумму 100 млн рублей, нанесение дорожной разметки на 7 тыс. км дорог.

Кроме того, по словам министра, по программе дорожных работ проведут обустройство освещения на 46 участках региональных автодорог протяженностью более 79,2 км в 32 районах республики. Будет установлено металлическое барьерное ограждение на разделительной полосе дороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск.

В 30 районах создадут 91 искусственную неровность на примыканиях второстепенных дорог, на улицах населенных пунктов, вблизи организаций обслуживания населения и образовательных организаций.