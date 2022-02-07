На автодороге Казань – Оренбург в Татарстане отремонтируют мост через Каму

В Новошешминском районе Татарстана отремонтируют мост через Каму на 78-м километре автодороги Р-239 Казань – Оренбург. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Специалисты отремонтируют 14 опор и заменят деформационный шов на восьмой опоре. Они также обновят мостовое полотно – нанесут более 1 тыс. кв. метров напыляемой бесшовной гидроизоляции, чтобы защитить стальные конструкции от коррозионных повреждений», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, рабочим предстоит уложить двухслойное покрытие из асфальтобетона. Нижний слой покрытия выполнят из литого асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем, верхний – из щебеночно-мастичного, подобранного по технологии объемного проектирования с учетом интенсивности движения и особенностей климата. Частично будет заменено поврежденное барьерное ограждение.

Ремонтные работы моста протяженностью 1,6 км планируется завершить в ноябре 2023 года.

В настоящее время на трассе Казань – Оренбург проводится капитальный ремонт моста через реку Кандыз. Объект будет сдан в эксплуатацию к осени.