На авиашоу в США потерпел крушение истребитель МиГ-23

На авиашоу Thunder Over Michigan в штате Мичиган разбился истребитель МиГ-23, сообщает РИА Новости со ссылкой на Детройтский столичный аэропорт.

Как указано в сообщении, во время шоу истребитель рухнул на парковку одного из жилых комплексов, задев несколько машин.

К счастью, пилот и пассажир, которые находились на борту, успели катапультироваться. В настоящее время их доставили в больницу в качестве «меры предосторожности».

По данным властей, причина крушения истребителя неизвестна. В свою очередь управление гражданской авиации США начало расследование.