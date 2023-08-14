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На авиашоу в США потерпел крушение истребитель МиГ-23
На авиашоу Thunder Over Michigan в штате Мичиган разбился истребитель МиГ-23, сообщает РИА Новости со ссылкой на Детройтский столичный аэропорт.
Как указано в сообщении, во время шоу истребитель рухнул на парковку одного из жилых комплексов, задев несколько машин.
К счастью, пилот и пассажир, которые находились на борту, успели катапультироваться. В настоящее время их доставили в больницу в качестве «меры предосторожности».
По данным властей, причина крушения истребителя неизвестна. В свою очередь управление гражданской авиации США начало расследование.
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