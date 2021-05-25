На авиабазу Хмеймим в Сирии впервые прибыли три бомбардировщика Ту-22М3

На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии впервые прибыли три бомбардировщика Ту-22М3, которые производятся на авиационном заводе имени Горбунова в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

После выполнения учебных задач бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России, отметили в ведомстве.

«Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что на авиабазе завершилась реконструкция второй взлетно-посадочной полосы, а также были расширены возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов.