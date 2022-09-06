На атомной станции в Запорожье после нового обстрела произошла утечка мазута

После очередного обстрела украинскими военными территории атомной станции в Запорожье произошла утечка мазута в канал для подачи воды. Обстрелы станции ведутся несмотря на то, что на ней продолжают работу эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации Энергодара.

В Минобороны РФ сегодня заявили, что за сутки украинской артиллерией выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории атомной электростанции. Три боеприпаса попали по ЗАЭС: один пробил спецкорпус, второй – переход между спецкорпусом и энергоблоком и третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды.