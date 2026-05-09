На Архангельском кладбище Казани почтили память погибших в войне

Сегодня утром на Архангельском кладбище Казани возложили цветы к монументу «Воин», а также к памятному знаку воинам-интернационалистам, умершим в госпиталях Казани во время войны.

В мероприятии участвовали исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Марат Ахметов, депутаты республиканского парламента, представители мэрии Казани, сотрудники Аппарата Госсовета, ветераны Великой Отечественной войны и представители общественных организаций.

Перед возложением венков прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Татарстан. Во время торжественной церемонии был дан залп из ружей.

Марат Ахметов поздравил татарстанцев с Днем Победы и отметил важность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне и Победе.



«Сегодня, когда решается судьба нашей большой страны, значение этого дня становится еще больше. Единение всех народов, как одной большой семьи, ради защиты Отечества, его государства, его территориальной целостности очень важно сегодня. Подобные мероприятия играют большую роль в патриотическом воспитании будущего поколения, чтобы молодежь знала, какой ценой и кто им принес эту Победу, и насколько высока цена мирной жизни. Поздравляю всех татарстанцев с Днем Великой Победы», – рассказал Ахметов.

Он также поделился воспоминаниями о своем отце Готове Хазиахметовиче, который участвовал в Великой Отечественной войне и стал кавалером двух орденов – Красной Звезды и ордена Мужества.

«Я очень горжусь, что у меня был такой отец – пример во всем», – сказал Ахметов.

С Днем Великой Победы татарстанцев поздравил также депутат Государственного Совета, член фракции КПРФ Фадбир Сафин.

«Хочу поздравить всех жителей Татарстана, наших граждан, с Днем Великой Победы. Это подвиг советского народа, который дал возможность всем нам сегодня жить, творить, работать. И, конечно, мы благодарны бесконечно нашим дедам, прадедам за то, что они нас защитили, сохранили нашу жизнь. Этот праздник с каждым днем, с каждым годом приобретает особую ценность. Во-первых, мы начинаем глубже понимать значение Великой Победы. А сегодня, когда мы снова стоим на защите интересов нашей страны, нам надо всем сплотиться, быть вместе, верить, что Победа будет за нами», – сказал парламентарий.

Поблагодарила ветеранов и труженников тыла депутат Государственного Совета, председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева.

«Я низко кланяюсь всем нашим ветеранам, всем труженикам тыла. В Татарстане не было непосредственно боевых действий, но республика внесла свой значительный вклад в общую Победу. Татарстан в те годы стал настоящим трудовым фронтом, также в едином строю с нашими бойцами! Я искренне желаю всем татарстанцам мирного неба над головой. Светлая память всем погибшим! Все мы должны чтить святой, Великий праздник Победы и передавать эту память детям для того, чтобы над нашими головами всегда было мирное небо, для того, чтобы наши дети, наши внуки помнили те ужасы войны, и для того, чтобы, мы смогли сказать слова благодарности нашим ветеранам за мирное небо», – отметила она.