На «Артмиграции» в Казани молодые режиссеры представят 8 экспериментальных спектаклей

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В этом году на фестиваль-форум молодой режиссуры «Артмиграция. Казань» поступило более 100 заявок из 70 городов России, из которых было отобрано 8 спектаклей, четыре постановки предназначены для юного зрителя. Экспертный совет выбрал самые необычные театральные мысли. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сказал председатель Экспертного совета основной программы фестиваля, председатель Молодежного совета СТД РФ Дмитрий Трубочкин.

«Философские темы, которые мы отобрали, — это встреча разных миров, мечты и реальность, прошлая и настоящая жизнь, прощение и примерение. С нашей стороны отбор происходил с точки зрения художественного качества спектакля, какие проблемы поднимает современная драматургия. Мы смотрели на поиск новых путей в театральном искусстве, предпринятый молодым режиссером. Программа получилась идейно-цельной. Смысл в том, чтобы зрители не молчали после просмотра спектакля. Каждый спектакль точно заинтересуют татарстанцев», — заявил Трубочкин, отметив, что средний возраст режиссеров составляет от 20 до 36 лет.

Ожидается, что гости фестиваля увидят спектакль «Гамлет.Машина.Цемент», объединяющий шекспировского «Гамлета» с производственным романом «Цемент» Федора Гладкова. Также казанский зритель сможет посмотреть мифологическую постановку «Ашина». Пьеса посвящена историческим моментам затопления земель во время строительства ГЭСов.

По словам Трубочкина, каждый спектакль позволит по-новому взглянуть на современную драматургию и классику. Режиссеры совместно с труппой применяют новаторские решения, образы героев, поэтому организаторам важно, чтобы зрители не уходили молча после спектакля, а принимали активное участие в обсуждениях, которые состоятся после просмотра.

Член Экспертного совета программы «Артмиграция – детям», главный специалист Кабинета театров для детей и театров кукол Центрального аппарата СТД РФ Алексей Гончаренко отметил о важности детских спектаклей. Из 80 заявок для фестиваля были отобраны 4 постановки. Один спектакль будет представлен для самых маленьких и три проблемные современные драматические постановки для детей постарше.