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Политика 19 мая 2023 15:02

На артемовском направлении за сутки уничтожено более 70 бойцов ВСУ

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На артемовском направлении штурмовые отряды вели бои в западной части Артемовска, их фланги прикрывали подразделения «Южной» группировки войск. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

«На артемовском тактическом направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города. Подразделения „Южной“ группировки войск сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов», — сказано в сообщении.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия группировки войск «Юг» уничтожили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр и Красное (ДНР). Противник потерял более 70 военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три пикапа, самоходку «Гвоздика» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

#спецоперация на Украине
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