На «Армии-2023» организовали «Интеллектуальный Биатлон» в память о генерале Гарееве

Фото: телеграм-канал полпредства РТ в РФ.

На полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» организовали «Интеллектуальный Биатлон», посвященный 100-летию со дня рождения генерала армии Махмута Гареева. Об этом сообщается в телеграм-канале полпредства РТ в РФ.

Полпред Татарстана в России Равиль Ахметшин поблагодарил организаторов за сохранение памяти военачальника.

«Патриотизм — связующая нить разных поколений граждан. И проведение таких мероприятий в память о великих людях нашей страны важно для воспитания молодежи. Жизнь и военная служба генерала армии Гареева должны оставаться примером для молодого поколения, учить быть верными и преданными своей Родине», — сказал он.

Отмечается, что турнир посетил сын военачальника — генерал-майора Тимур Махмутович — вместе с супругой.