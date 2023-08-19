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На «Армии-2023» организовали «Интеллектуальный Биатлон» в память о генерале Гарееве
На полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» организовали «Интеллектуальный Биатлон», посвященный 100-летию со дня рождения генерала армии Махмута Гареева. Об этом сообщается в телеграм-канале полпредства РТ в РФ.
Полпред Татарстана в России Равиль Ахметшин поблагодарил организаторов за сохранение памяти военачальника.
«Патриотизм — связующая нить разных поколений граждан. И проведение таких мероприятий в память о великих людях нашей страны важно для воспитания молодежи. Жизнь и военная служба генерала армии Гареева должны оставаться примером для молодого поколения, учить быть верными и преданными своей Родине», — сказал он.
Отмечается, что турнир посетил сын военачальника — генерал-майора Тимур Махмутович — вместе с супругой.
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