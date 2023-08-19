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Общество 19 августа 2023 20:33

На «Армии-2023» организовали «Интеллектуальный Биатлон» в память о генерале Гарееве

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На «Армии-2023» организовали «Интеллектуальный Биатлон» в память о генерале Гарееве
Фото: телеграм-канал полпредства РТ в РФ.

На полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» организовали «Интеллектуальный Биатлон», посвященный 100-летию со дня рождения генерала армии Махмута Гареева. Об этом сообщается в телеграм-канале полпредства РТ в РФ.

Полпред Татарстана в России Равиль Ахметшин поблагодарил организаторов за сохранение памяти военачальника.

«Патриотизм — связующая нить разных поколений граждан. И проведение таких мероприятий в память о великих людях нашей страны важно для воспитания молодежи. Жизнь и военная служба генерала армии Гареева должны оставаться примером для молодого поколения, учить быть верными и преданными своей Родине», — сказал он.

Отмечается, что турнир посетил сын военачальника — генерал-майора Тимур Махмутович — вместе с супругой.

Махмут Гареев родился в 1923 году в Челябинске, в 1939-м добровольцем ушел в РККА. С ноября 1941 года — командир стрелкового взвода, с 1942-го — на фронте. Вскоре становится исполняющим обязанности командира батальона. Дважды был ранен. На должности оперативного офицера штаба армии участвовал в завершающих сражениях Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке. Участник шести войн. Умер на 97-м году жизни 25 декабря 2019 года.

#махмут гареев
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