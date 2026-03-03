news_header_top
3 марта 2026 16:37

На арбитра Андрея Фисенко заведено уголовное дело о противоправном влиянии на результаты

Фото: fcsalyut.ru

Как сообщают «Ведомости Спорт/РБ» со ссылкой на информированные источники, МВД возбудило уголовное дело против судьи Андрея Фисенко по части 4 статьи 184 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования и наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

По информации издания, Фисенко был задержан на прошлой неделе в одном из московских аэропортов. В рамках следствия также допрошен ассистент арбитра Хамид Талаев, который проходит по делу как свидетель.

Согласно открытым данным, Фисенко и Талаев вместе работали лишь на одном матче — встрече Первой лиги между владикавказской «Аланией» и «Химками» (1:4) в 2023 году. Следователи, в частности, интересовались у Фисенко подробностями именно этой игры. Примечательно, что после того матча никаких санкций к арбитрам не применялось.

Всего с 2020 года Российский футбольный союз прекратил сотрудничество с 30 судьями и инспекторами. Напомним также, что в июне прошлого года бывший совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и экс-гендиректор клуба Валерий Скородумов были задержаны по аналогичному делу о попытке влияния на результаты матчей Первой лиги через судей.

