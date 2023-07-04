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На безопасность объектов образования Минобрнауки РТ запросило более 200 млн руб
Минобрнауки Татарстана необходимо 203 млн рублей для усиления охраны и инженерно-технической защиты в образовательных организациях. Об этом сегодня на заседании Комитета ГС РТ по законности и правопорядку рассказал заместитель министра науки и образования РТ Рамиль Хайруллин.
«По результатам проведенного мониторинга Министерством инициировано обращение в адрес Раиса РТ с предложением рассмотреть варианты оснащения техническими системами безопасности образовательных организаций. Согласно данным, полученным от образовательных организаций, в целях обеспечения антитеррористической защищенности и устранения нарушений пожарной безопасности на объектах образования требуется финансирование в размере 203 млн рублей. Проект письма в настоящее время находится на согласовании», – говорится в докладе замминистра.
Замминистра Рамиль Хайруллин отметил, что такая заявка уже подана.
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