На антитеррористическую защищенность школ и детсадов в Челнах направлено 13 млн рублей

За счет экономии из бюджета Набережных Челнов на антитеррористические мероприятия в муниципальных учреждениях дополнительно будет направлено почти 13 млн рублей. Об этом на заседании Горсовета Челнов сообщила начальник Управления финансов Светлана Мулюкова.

«Остатки средств, согласованные с Президентом Республики Татарстан, на 1 января 2022 года направить на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях в сумме 12 млн 919 тыс. рублей», — пояснила спикер.

Мэр Челнов Наиль Магдеев отметил, что активно заниматься антитеррористической защищенностью объектов образования в Автограде начали после трагедии в казанской гимназии №175.

«В прошлом году мы с вами более 200 млн рублей направили на три позиции: это ограждение школ заборами, система видеонаблюдения и система звукового оповещения — это по сути то, что спасло большую часть школьников. Поэтому все школы, безусловно, должны быть оснащены всеми этими тремя необходимыми условиями. В общей сложности на это всё нужно 600 млн рублей, однако дополнительных денег нам никто не дал. Всё это будем делать и делаем за счет средств, дополнительно заработанных в экономике нашего города», — пояснил Магдеев.