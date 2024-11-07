На аналоге детского «Евровидения» Россию представит коллектив из Казани

В Казани с 10 по 16 ноября пройдет финальная церемония Международного телевизионного конкурса детской авторской песни «Наше поколение 2024», где поучаствуют коллективы из 15 стран. Россию представит фолк-проект «Ежевика» из столицы Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Мы делаем конкурс "Наше поколение" вместе с композитором и продюсером Игорем Крутым. Фактически, это аналог детского "Евровидения". Причем так совпало, что проходит даже в те же самые даты. Приедут ребята из 15 стран», - рассказал собеседник.

Он добавил, что сам конкурс будет проходить в Присутственных местах Казанского Кремля, а также будет вестись трансляция на одном из федеральных каналов.