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Экономика 6 марта 2023 16:56

Анализ транспортных потоков в Казанской агломерации обойдется в 10 млн рублей

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Институт пространственного планирования Татарстана ищет подрядчика для анализа транспортных и пассажирских потоков в Казанской агломерации. На эти цели из бюджета республики направят 10 млн рублей, отмечается в тендере на сайте госзакупок.

В документах сказано, проект предназначен для разработки мастер-плана пространственного и социально-экономического развития территории. На выполнение работ дается 90 рабочих дней с момента подписания контракта.

Подрядчику предстоит определить схемы организации движения и интенсивность курсирования транспорта в часы пик, проанализировать интенсивность транспортных потоков и их состав, а также объемы перевозок на регулярных маршрутах.

#казанская агломерация #Транспорт #социально-экономическое развитие
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