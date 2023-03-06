Анализ транспортных потоков в Казанской агломерации обойдется в 10 млн рублей

Институт пространственного планирования Татарстана ищет подрядчика для анализа транспортных и пассажирских потоков в Казанской агломерации. На эти цели из бюджета республики направят 10 млн рублей, отмечается в тендере на сайте госзакупок.

В документах сказано, проект предназначен для разработки мастер-плана пространственного и социально-экономического развития территории. На выполнение работ дается 90 рабочих дней с момента подписания контракта.

Подрядчику предстоит определить схемы организации движения и интенсивность курсирования транспорта в часы пик, проанализировать интенсивность транспортных потоков и их состав, а также объемы перевозок на регулярных маршрутах.