На Амирхана в Казани столкнулись три легковушки, есть пострадавшие

Сегодня вечером на улице Амирхана в Казани произошло ДТП с участием трех автомобилей. По данным городской Госавтоинспекции, в результате аварии есть пострадавшие.

Как сообщили «Татар-информу» в ведомстве, произошло столкновение «Лады» 7-й модели, «Лады Веста» и «Лады Xray».

Предварительно виновником ДТП стал водитель «Весты», который нарушил безопасную дистанцию.

Сейчас медики осматривают водителей «семерки» и «Лады Xray», а также пассажира «Весты». Устанавливаются обстоятельства ДТП. По данным «Яндекс.Карты» на месте аварии образовалась пробка.