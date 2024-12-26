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Происшествия 26 декабря 2024 16:47

На Амирхана в Казани столкнулись три легковушки, есть пострадавшие

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Сегодня вечером на улице Амирхана в Казани произошло ДТП с участием трех автомобилей. По данным городской Госавтоинспекции, в результате аварии есть пострадавшие.

Как сообщили «Татар-информу» в ведомстве, произошло столкновение «Лады» 7-й модели, «Лады Веста» и «Лады Xray».

Предварительно виновником ДТП стал водитель «Весты», который нарушил безопасную дистанцию.

Сейчас медики осматривают водителей «семерки» и «Лады Xray», а также пассажира «Весты». Устанавливаются обстоятельства ДТП. По данным «Яндекс.Карты» на месте аварии образовалась пробка.

Фото: Соцсети

#ДТП
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