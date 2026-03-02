На «Алтын минбаре» впервые выберут лучший национальный сериал

XXII Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» пройдёт в столице Татарстана с 4 по 8 сентября 2026 года. Как сообщает Министерство культуры РТ, смотр традиционно объединит игровые, документальные и анимационные картины, несущие идеи гуманизма, уважения к культурному многообразию и мирного сосуществования.

Наряду с основными конкурсными направлениями организаторы анонсировали новые номинации. В рамках национального конкурса, куда входят фильмы, созданные в Татарстане, посвящённые республике либо снятые при её участии, сохранятся прежние категории: лучший национальный полнометражный, документальный, короткометражный фильм и лучший фильм для детей. При этом добавится новая — «Лучший национальный сериал».

Исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова пояснила, что решение ввести эту номинацию продиктовано временем. По её словам, приём заявок открыт не только для традиционных сериалов на татарском языке, но и для вертикальных, веб-сериалов и иных современных форматов. Это, отметила она, отвечает актуальным тенденциям кинопроизводства. Айтуганова выразила надежду на большое количество заявок, подчеркнув, что принимаются также проекты, посвящённые Татарстану, его жителям и культуре, включая документальные и биографические ленты.

Заявки на участие принимаются до 1 июня на электронную почту или через официальный сайт фестиваля.

Учредителями «Алтын минбара» выступают Министерство культуры РТ, Духовное управление мусульман РФ и мэрия Казани. Фестиваль проводится с 2005 года под девизом «Через диалог культур — к культуре диалога». Первый форум состоялся по инициативе Совета муфтиев России, Федерального агентства по культуре и кинематографии и Минкультуры РТ при поддержке Раиса Татарстана.