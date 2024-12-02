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Происшествия 2 декабря 2024 08:14

На Алтае в частном соццентре погибли шестеро постояльцев

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В частном социальном центре «Дом помощи» (организация «Рубикон») в Алтайском крае погибли шестеро постояльцев, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

В настоящее время в стационарах находится 25 человек: продолжают лечение 4 тяжелых пациента, 3 легких, 17 средней степени тяжести. Один пациент в ночь на 2 декабря умер.

28 ноября несколько постояльцев частного социального центра в селе Калистратиха начали обращаться за медицинской помощью. Этот центр принадлежит региональной общественной организации «Рубикон», специализирующейся на социальной адаптации бывших заключенных и имеющей несколько учреждений в Алтайском крае. Шесть человек скончались от болезни, а еще 25 проходят лечение. Как сообщает краевое Министерство здравоохранения, у пострадавших был выявлен острый инфекционный гастроэнтероколит. Следователями возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

#Алтай
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