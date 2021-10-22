На Алтае вводится режим самоизоляции для непривитых пожилых людей

Непривитых от коронавируса Covid-19 жителей Республики Алтай старше 65 лет обяжут соблюдать самоизоляцию. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Хорохордин, сообщает пресс-служба Правительства республики.

«Неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше и работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, которые временно переведены на дистанционную работу, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания)», — сказано в тексте документа.

Уточняется, что пожилые могут покидать дом для выгула домашних питомцев, похода в аптеку, на работу, в магазин и для выноса мусора.

Привитых пенсионеров и тех, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, ограничительные меры не коснутся.

Ранее аналогичные ограничения для лиц старше 65 лет, не прошедших вакцинацию, были введены в Свердловской области, о чем сообщало ИА «Татар-информ».