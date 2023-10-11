На Алтае может появиться татарский культурный центр

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился в Горно-Алтайске с представителями татарской диаспоры.

«Каждый народ хочет сохранить свой язык, обычаи и традиции, национальную одежду и кухню, и вы смогли эту идентичность татарской культуры сберечь здесь, на алтайской земле. В этом и есть объединение всего нашего многонационального народа Российской Федерации», — передает приветственные слова Мухаметшина пресс-служба Госсовета.

Председатель Координационного совета по делам соотечественников передал добрые пожелания собравшимся от имени Раиса РТ Рустама Минниханова, Госсовета и Правительства Татарстана.

По окончании встречи Анвар Аминов анонсировал подготовку документов для открытия Татарского национально-культурного центра на Алтае.

Фото: gossov.tatatrstan.ru