На Аллеях славы в Менделеевске установят памятники «Журавли»

В День Победы, 9 Мая, в Менделеевске состоится открытие памятников «Журавли». Арт-объекты уже изготовлены. Вскоре их установят на православном и мусульманских кладбищах около Аллей славы. Ранее эскизы были согласованы с родственниками усопших.

Реализовал проект и изготовил объекты Депутат районного совета Максим Семенов.

«Благодарим Максима Николаевича за помощь. Наша миссия — сохранить память о наших героических земляках», — прокомментировал глава района Радмир Беляев.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, в этот же день, 9 Мая, на этих аллеях состоится высадка деревьев с родственниками погибших.

Также в городе проходит реконструкция существующей Аллеи славы. Вскоре строители обновят мемориальные зоны, разграничат потоки и отделят рекреационную функцию от мемориальной. Первую очередь реконструкции планируется завершить к сентябрю этого года.