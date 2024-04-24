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На Аллеях славы в Менделеевске установят памятники «Журавли»
В День Победы, 9 Мая, в Менделеевске состоится открытие памятников «Журавли». Арт-объекты уже изготовлены. Вскоре их установят на православном и мусульманских кладбищах около Аллей славы. Ранее эскизы были согласованы с родственниками усопших.
Реализовал проект и изготовил объекты Депутат районного совета Максим Семенов.
«Благодарим Максима Николаевича за помощь. Наша миссия — сохранить память о наших героических земляках», — прокомментировал глава района Радмир Беляев.
Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, в этот же день, 9 Мая, на этих аллеях состоится высадка деревьев с родственниками погибших.
Также в городе проходит реконструкция существующей Аллеи славы. Вскоре строители обновят мемориальные зоны, разграничат потоки и отделят рекреационную функцию от мемориальной. Первую очередь реконструкции планируется завершить к сентябрю этого года.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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