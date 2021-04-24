В сквере имени Табеева почтили память писателей и журналистов, не вернувшихся с войны

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» совместно с Союзом журналистов РТ присоединилось к международной акции «Сад памяти». В сквере имени Фикрята Табеева, который находится рядом со зданием «Идел-Пресс», были высажены деревья. Этот жест — знак памяти о писателях и журналистах, погибших на фронте во время Великой Отечественной войны.

В акции приняли участие депутат Госсовета РТ, генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, а также главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов.

«Дерево — это символ жизни, дальнейшего возрождения и преемственности поколений, которые сегодня помнят об этих героях. Наша задача — продолжать эту прекрасную традицию», — сказал Ильшат Аминов.



На аллеи были высажены каштаны, рябина и сирень. Аминов заметил, что рассматривается возможность присвоения деревьям именных табличек.

«Мы пока думаем об этом, но к окончательному решению не пришли. Это идея пока не нашла визуального воплощения», — прокомментировал депутат.



Акция проходит во многих городах России. Информацию о ней можно найти по хештегу #садпамяти. За время ее проведения будет высажено 27 миллионов деревьев в честь погибших во время Великой Отечественной войны.

Для медиаотрасли участие в данной акции особенно символично. Деятельность татарстанских писателей и журналистов во время войны до сих пор вызывает восхищение.

«Журналисты всегда были на передовой, даже во время войны. Для нас важно ценить и сохранять память об этом, чтобы в дальнейшем передать ее подрастающему поколению», — считает Шамиль Садыков.



В 1941 году из ТАССР на фронт ушли 53 писателя, поэта и журналиста. Среди них Муса Джалиль, Фатих Карим, Шараф Мударрис, Ахмед Файзи, Сибгат Хаким, Абдулла Алиш, Адель Кутуй и многие другие.

В то время были закрыты целые редакции, на дверях которых было написано: «Все ушли на фронт». С войны не вернулись 30 писателей и 22 журналиста.