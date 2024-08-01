На аллее Славы в Казани появился новый отреставрированный ретровагон

Фото: телеграм-канал «Метроэлектротранса»

В Казани, на аллее Славы по ул. Петербургская, появился еще один ретровагон. Об этом сообщается в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

«На специально подготовленную площадку был установлен отреставрированный вагон — МТВ-82 1953-го года выпуска. Трамвай этой модели возил казанских пассажиров по улицам города в период с 1949 по 1961 годы прошлого столетия», — отмечается в сообщении.

Установку арт-объекта приурочили в рамках 125-летия трамвайного движения в городе. Отмечается, что на сегодня в мире сохранилось лишь 8 таких музейных трамваев. Кузов казанского вагона удалось найти в Волчанске Свердловской области, где он использовался в качестве склада.

При реставрации по возможности использовали родные детали, в дальнейшем будут проведены еще работы по завершению отделки и благоустройству прилегающей территории.