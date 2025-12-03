На Аллее героев в Буинском районе открыли памятник в честь участника СВО

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Жители села Адав-Тулумбаево Буинского района почтили память своего земляка Вениамина Николаева, открыв на Аллее героев памятник в его честь. Вениамин Юрьевич был мобилизован в сентябре 2022 года и участвовал в специальной военной операции. В декабре 2023 года он был объявлен пропавшим без вести.

У Аллеи героев собрались жители, школьники, представители районной администрации и военного комиссариата. Для сельчан это событие стало знаком уважения к человеку, который честно исполнял свой долг и пользовался большим доверием среди односельчан.

Первый заместитель главы района Ильдар Еремеев подчеркнул, что важно хранить память о земляках, стоявших на защите страны, и поддерживать их семьи. Комиссар по Буинскому и Дрожжановскому районам Радик Тухфатуллин отметил сплоченность жителей Адав-Тулумбаево и постоянную помощь, которую они оказывают бойцам.

Жена Вениамина Николаева, Елена, поблагодарила односельчан за поддержку и участие. «Я благодарна, сейчас есть место, где мы можем приходить, выложить цветы, вспоминать», – сказала она.

Вместе с детьми – сыном и дочерью – она возложила цветы к памятнику. Рядом расположен памятник Николаю Безрукову, другому односельчанину, участвовавшему в СВО по контракту.

На мероприятии присутствовали и учителя Вениамина. Учительница Сария Хайруллина тепло вспомнила своего ученика. «Он хорошо учился, был дисциплинированным, ответственным. Сейчас я учу его сына Артема – он такой же старательный. Мы гордимся нашим учеником. Он жив в наших сердцах», – сказала она.

По данным сельской администрации, из Адав-Тулумбаево в ходе СВО участвовали 14 человек, четверо из них не вернулись.

Памятник Вениамину Николаеву, как и предыдущий монумент, установлен усилиями жителей, объединившихся, чтобы сохранить память о своих земляках.

