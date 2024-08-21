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На «Аксенов-фесте» в Казани ждут гостей из БРИКС+ и звезд российской эстрады
В Казани за 15,3 млн рублей проведут литературный фестиваль «Аксенов-фест». Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Событие охватит несколько площадок, в том числе Казанскую Ратушу, дом-музей писателя, Национальную библиотеку и другие. Подрядчик подготовит полиграфическую и наградную продукцию для мероприятия, техническое обеспечение площадок, фото- и видеосъемку, интернет, а также проведение премии «Звездный билет». В рамках последнего мероприятия будет работать профессиональное жюри, состоящее из именитых деятелей культуры и литературы, организуют мастер-классы с писателями. На площадке будут работать переводчики с иностранных языков стран БРИКС+, также запланировано выступление звезд российской эстрады. Для участников организуют перелеты из Москвы, КНР, Индии, Ирана, ОАЭ, Узбекистана и Сербии, проживание, экскурсии.
Срок проведения работ — не позднее 30 сентября 2024 года. Средства на организацию мероприятия выделят из бюджета Казани, заказчик — Управление культуры исполкома города.
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