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Ру Тат
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11 июня 2021  18:00

На акциониста, задержанного на Красной площади, завели дело

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Против художника-акциониста Павла Крисевича, который стрелял из пистолета Макарова на Красной площади в Москве, возбудили дело о хулиганстве, сообщает РИА Новости.

Сейчас решается вопрос о его задержании.

Помимо несанкционированных акций на Лубянке у здания ФСБ и на Старом Арбате, за которые Крисевич был задержан на 14 и 15 суток, а затем отчислен из Университета дружбы народов, где проходил обучение, в мае этого года мужчину задержали на 10 суток за несогласованную выставку картин, на этот раз в Санкт-Петербурге. 

Ранее «Татар-информ» сообщало о том, что московский художник-акционист попытался устроить стрельбу в центре столицы.

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