На акции «Мин татарча сөйләшәм!» вручили антипремии «Тяжело с татарским»

На гала-концерте акции «Мин татарча сөйләшәм!» были вручены антипремии «Тяжело с татарским», которыми отмечают организации и компании, игнорирующие один из государственных языков республики.

В этом году такими организациями стали Управление Роспотребнадзора по РТ и территория набережной Казанки.

«Эти организации на наши запросы ответили на русском языке. В этом году в комиссию по вручению антипремии вошли общественные деятели, городские активисты, журналисты, языковеды, они составили антирейтинг», — пояснила председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова.

Организаторы также вручили благодарственные письма за уважительное отношение к татарскому языку. Обладателями этой премии стали сеть супермаркетов «Пятерочка» и жилой комплекс «Весна».

Ленария Муслюмова призвала общественность активно участвовать в мониторинге выполнения закона о государственных языках РТ. Она также подчеркнула, что ежегодное составление антирейтинга дает свои результаты.

«В прошлом году мы вручали эту антипремию мэрии Казани. Мэрия помогает нам в организации этого мероприятия. Сейчас у исполкома Казани есть аккаунты на татарском языке, работа ведется на двух государственных языках Татарстана», — рассказала Ленария Муслюмова.