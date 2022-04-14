На акции «Мин татарча сөйләшәм!» 26 апреля выступят молодые музыканты и поэты

26 апреля в Казани состоится ежегодная акция поддержки татарского языка «Мин татарча сөйләшәм!». Мероприятие начнется в 16.00 на улице Баумана. Одновременно такая же акция стартует в Челнах в здании Челнинского татарского драмтеатра. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказала представитель Всемирного форума татарской молодежи Зухра Вильданова.

В Казани в рамках акции состоится вручение антипремии «Тяжело с татарским», награждение победителей игры-квеста Qazan Quest, а также концерт исполнителей живой татарской музыки.

«Игра „Татар дозор“ в этом году сменила название, теперь это „Qazan Quest“, в ней по-прежнему участвуют школьники 7-11-х классов, они будут проходить маршрут по городу и выполнять задания», — рассказала Зухра Вильданова.

Традиционный фестиваль «Мин татарча сөйләшәм!» пройдет с участием таких известных представителей независимой музыки, как Gauga, ОММАЖ, noor, URTIC, TatCultLab, TatKidLab, Shanu, Ике яр, Мингазов и др. Ежегодно организаторы проводят конкурс среди новых исполнителей, победителей в котором определяют путем голосования в интернете.

«Победители станут известны 20 апреля. В течение недели они будут работать со своими кураторами над созданием аранжировок и проводить репетиции. Кроме того, у нас объявлен конкурс среди молодых поэтов. Ведущие концерта — Ильгиз Шайхразиев и Лейла Лерон. Специальные гости — режиссер Байбулат Батулла и музыкант Ислам Валиев», — рассказала организатор.

В комиссию антипремии «Тяжело с татарским» вошли общественные деятели, городские активисты, журналисты и языковеды. На основе составленного рейтинга будут объявлены организации, в своей деятельности нарушающие закон о государственных языках РТ. В то же время организаторы намерены вручить благодарственные письма тем, кто с уважением относится к татарскому языку и вносит вклад в его сохранение и развитие.

Акция «Мин татарча сөйләшәм!» проходит ежегодно с 2006 года. Организаторы — Всемирный Форум татарской молодежи при поддержке Министерства культуры РТ, Министерства образования и науки РТ, исполкома Всемирного конгресса татар. В Челнах акция «Мин татарча сөйләшәм!» проводится объединением городской молодежи URBANTATAR.