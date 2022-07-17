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Ру Тат
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Общество
17 июля 2022  16:22

На акции «Лапа дружбы» собрали для собак из приюта 50 кг корма

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На акции «Лапа дружбы» собрали для собак из приюта 50 кг корма

В казанском парке «Крылья Советов» прошла акция «Лапа дружбы», 11 собак из приюта «Зооцентр» общались и гуляли с посетителями мероприятия. Об этом сообщается на портале мэрии Казани.

Белая и пушистая собака с покладистым характером настолько приглянулась одной из посетительниц, что она на руках унесла ее в новый дом.

Кроме того, «Стол добра» собрал для всех питомцев приюта порядка 50 кг корма и пожертвования в районе 5 тыс. рублей.

Был организован также «собачий своп», на котором участники акции обменивались амуницией, игрушками и лакомствами. 

Кинолог Регина Мухаметханова рассказала, как облегчить адаптацию собаки из приюта или с улицы и анонсировала запуск второго потока школы начинающего собаковода. Казанцы, желающие завести четвероногого друга, в течение месяца прослушают лекции кинологов и зоопсихологов и примут участие в мастер-классах. 

Акция «Лапа дружбы» проводится с определенной периодичностью в разных локациях Казани уже второй год. За это время дом обрели более 50 собак.

 

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