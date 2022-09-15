На акции «Лапа дружбы» казанцы смогут выбрать себе собаку

Очередная благотворительная акция «Лапа дружбы» пройдет 17 сентября в Горкинско-Ометьевском лесу Казани. Жители города смогут познакомиться с собаками из приюта «Зооцентр» и взять понравившегося четвероногого домой.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 13.00. В 11.00 кинолог Регина Мухаметханова прочитает гостям лекцию о комфортной прогулке с питомцем. А об адаптации животного после приюта расскажет кинолог и специалист по поведению собак Мария Титова – ее лекция начнется в 12:00, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Желающие смогут присоединиться к сбору корма, амуниции, лекарств и игрушек для питомцев.

Напомним, на прошлой подобной акции казанцы взяли из приюта трех собак, а всего с начала года – более 260 питомцев «Зооцентра» нашли себе новый дом.