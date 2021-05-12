На «Ак Барс Арене» будет демонтирована песчаная подушка и переоборудован каток

На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани проведут демонтаж песчаной подушки и переоборудуют каток. На эти цели будет направлено более 15 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по демонтажу сезонной песчаной подушки и устройство основания под стационарный ледовый каток на территории стадиона „Ак Барс Арена“. Начальная (максимальная) цена договора: 15 101 646 рублей», — говорится в документах.

Ремонт будет проводиться на участке площадью более 4,4 тыс. кв. метров.

«В настоящее время у нас проходит переоборудование катка, который работает у нас только с декабря по март», — рассказали представители стадиона.

К слову, размер ледовой площадки составляет 30×60 м. Работы будут выполнены к 20 июня 2021 года.