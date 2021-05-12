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Ру Тат
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12 мая 2021  21:20
Марат Ишкильдин

На «Ак Барс Арене» будет демонтирована песчаная подушка и переоборудован каток

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На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани проведут демонтаж песчаной подушки и переоборудуют каток. На эти цели будет направлено более 15 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по демонтажу сезонной песчаной подушки и устройство основания под стационарный ледовый каток на территории стадиона „Ак Барс Арена“. Начальная (максимальная) цена договора: 15 101 646 рублей», — говорится в документах. 

Ремонт будет проводиться на участке площадью более 4,4 тыс. кв. метров. 

«В настоящее время у нас проходит переоборудование катка, который работает у нас только с декабря по март», — рассказали представители стадиона. 

К слову, размер ледовой площадки составляет 30×60 м. Работы будут выполнены к 20 июня 2021 года.

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