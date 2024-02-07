На АЭС «Фукусима-1» зафиксирована утечка радиоактивной воды

Сотрудники японской аварийной АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды на территории атомной станции, передает ТАСС.

По информации газеты Asahi, концентрация радиоактивных веществ в воде составляет 22 млрд беккерелей при предельно допустимой в 1,5 тыс. беккерелей. По ее данным, объем утечки составляет 5,5 тонны. Вода вытекла из установки по очистке жидкости от цезия и стронция, после чего просочилась в почву. Подтверждений ее попадания в океан нет.

Какого-либо воздействия произошедшего на ситуацию за пределами АЭС не установлено.

Информации о погибших или пострадавших нет.