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На Аделя Кутуя в Казани таксист сбил школьника с дедушкой и скрылся с места ДТП
Сегодня в районе полудня водитель Kia сбил пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Как выяснилось, водитель легковушки решил проехать на красный сигнал светофора, вследствие чего сбил школьника с дедушкой, которые переходили дорогу. После наезда таксист скрылся с места происшествия.
По данным ведомства, пешеходы после медосмотра отпущены домой, а личность водителя-виновника ДТП уже установлена.
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