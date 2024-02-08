На Аделя Кутуя в Казани таксист сбил школьника с дедушкой и скрылся с места ДТП

Сегодня в районе полудня водитель Kia сбил пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, водитель легковушки решил проехать на красный сигнал светофора, вследствие чего сбил школьника с дедушкой, которые переходили дорогу. После наезда таксист скрылся с места происшествия.

По данным ведомства, пешеходы после медосмотра отпущены домой, а личность водителя-виновника ДТП уже установлена.