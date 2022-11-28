На адаптацию объектов для инвалидов в Нижнекамске выделено более 10 млн рублей

На адаптацию социально значимых объектов и объектов здравоохранения для людей с инвалидностью в Нижнекамске в этом году выделено более 10 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказала начальник Управления социальной защиты Нижнекамского района Светлана Романова.

«Сегодня в нашем муниципальном районе проживают более 17 870 людей с ограниченными возможностями здоровья, которых в Нижнекамске называют мужественными людьми (это 6,4% от населения муниципального района), из них 933 ребенка», — проинформировала о ситуации с инвалидами в муниципалитете докладчик.

«В течение десяти лет благодаря программе „Доступная среда“ в Нижнекамске удалось обустроить под нужды людей с ограниченными возможностями большинство объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, создать для инвалидов условия для занятий спортом, участия в культурной и общественной жизни», — отметила Романова.

Эта работа продолжается в рамках проведения капитальных ремонтов. В текущем году были обеспечены условия доступности маломобильных граждан в Центре психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Эйдос» (затраты составили около 400 тыс. рублей), в Кармалинской средней общеобразовательной школе (затраты — 223 тыс. рублей), в социальном приюте для детей и подростков «Балкыш».

Кроме того, в этом году в рамках капитального ремонта главного корпуса деткой городской больницы (ул. Менделеева, д. 45) на адаптацию было направлено 1,4 млн рублей.

При строительстве нового приемно-диагностического отделения Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы (лечебный корпус №1) выполнены работы по адаптации объекта для маломобильных групп населения на общую сумму 8,2 млн рублей.