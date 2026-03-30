На 99-м году скончался ветеран ВОВ из Казани Хази Гатауллин

В Казани на 99-м году скончался ветеран Великой Отечественной Войны Хази Гатауллин, сообщает мэрия города.

Будущий герой родился в 1927 году в одной из деревень Куйбышевской области СССР. До войны работал в колхозе. В 1944 году был призван в армию и участвовал во многих значимых военных операциях. Был удостоен государственных наград.

После войны переехал в Казань и работал в Бауманском военном комиссариате заместителем военкома, а после выхода на пенсию продолжал активную общественную деятельность.

«Жизненный путь Хази Миннахметовича – пример истинного патриотизма и служения Родине. Светлые воспоминания о Гатауллине Хази Миннахметовиче всегда будут жить в памяти всех, кто его знал и уважал», – отметили в мэрии Казани.