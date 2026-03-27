На 98-м году жизни скончался Валериан Гаранин – один из составителей Красной книги РТ

В возрасте 97 лет ушел из жизни один из крупнейших отечественных зоологов-герпетологов Валериан Гаранин. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского федерального университета.

Он был одним из составителей и редакторов Красной книги Татарстана, а также организатором научных исследований на территории Волжско-Камского заповедника.

Научно-педагогическая деятельность Гаранина была тесно связана с Казанским федеральным университетом. В 1952 году он окончил биолого-почвенный факультет, затем работал в Казанском институте биологии Казанского филиала Академии наук СССР, пройдя путь от лаборанта до старшего научного сотрудника. С 1970 года вел педагогическую работу на биолого-почвенном факультете КФУ: был доцентом, заведующим кафедрой охраны природы, заместителем декана.

Сфера научных интересов Валериана Ивановича включала экологию животных, герпетологию, охрану природы и историю науки. Он автор более 350 публикаций, включая 30 монографий и книг, среди которых «Земноводные и пресмыкающиеся Волжско-Камского края» и «Волжско-Камский заповедник».

Гаранин являлся членом-корреспондентом Международной педагогической академии, почетным членом Всероссийского общества охраны природы и Российского герпетологического общества имени А.М. Никольского.

Его научная и педагогическая деятельность отмечена многочисленными наградами, включая медали «За доблестный труд» (1970), «За трудовую доблесть» (1979), «Ветеран труда» (1984), «В память 1000-летия Казани» (2005), почетную медаль «За заслуги» (Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник, 2010), знак отличия к почетному званию «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» (2018), нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный эколог Республики Татарстан» (2018), почетную грамоту ректора КФУ (2023).

Прощание с ученым состоится в воскресенье, 29 марта, в 11:00 в Мраморном зале Казанского федерального университета (2-й корпус, ул. Кремлевская, 35).