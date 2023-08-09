На 98-м году жизни скончалась народная артистка СССР Вера Васильева

Фото: пресс-служба Театра сатиры.

В возрасте 97 лет ушли из жизни народная артистка СССР Вера Васильева. Об этом сообщил Московский академический театр сатиры.

«Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.

Отмечается, что дату прощания объявят позже.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. Окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции, дебют в кино состоялся в студенческие годы – девушка снялась в эпизодической роли в «Близнецах». Первой большой работой стал фильм «Сказание о земле Сибирской» – Васильева сыграла Настю Гусенкову, за эту роль ее отметили Сталинской премией. Всего в ее фильмографии более 40 картин, в том числе «Свадьба с приданым», «Звезда экрана», «Карнавал», «Выйти замуж за капитана» и др. Также Васильева сыграла свыше 60 ролей в Театре сатиры.