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На 98-м году жизни скончалась народная артистка СССР Вера Васильева
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Фото: пресс-служба Театра сатиры.
В возрасте 97 лет ушли из жизни народная артистка СССР Вера Васильева. Об этом сообщил Московский академический театр сатиры.
«Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.
Отмечается, что дату прощания объявят позже.
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. Окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции, дебют в кино состоялся в студенческие годы – девушка снялась в эпизодической роли в «Близнецах». Первой большой работой стал фильм «Сказание о земле Сибирской» – Васильева сыграла Настю Гусенкову, за эту роль ее отметили Сталинской премией. Всего в ее фильмографии более 40 картин, в том числе «Свадьба с приданым», «Звезда экрана», «Карнавал», «Выйти замуж за капитана» и др. Также Васильева сыграла свыше 60 ролей в Театре сатиры.
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